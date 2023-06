Home > Askanews > Blinken: Cina spinga Pyongyang a impegnarsi nel dialogo Blinken: Cina spinga Pyongyang a impegnarsi nel dialogo

Milano, 19 giu. (askanews) – “Tutti i membri della comunità internazionale hanno interesse a incoraggiare la Corea del Nord ad agire in modo responsabile, a smettere di lanciare missili, a iniziare a impegnarsi in questo programma nucleare e la Cina è in una posizione unica per spingere Pyongyang a impegnarsi nel dialogo e a porre fine al suo comportamento pericoloso”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken da Pechino dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping.

