Blinken da Ankara: stiamo lavorando per far arrivare più aiuti a Gaza

Blinken da Ankara: stiamo lavorando per far arrivare più aiuti a Gaza

Ankara, 6 nov. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken, parlando alla stampa da Ankara, al termine della sua visita in Medio Oriente e prima di ripartire per l’Asia, ha detto che gli Stati Uniti stanno lavorando “molto attivamente” per fornire maggiori aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, sotto assedio dell’esercito israeliano. “Negli ultimi giorni abbiamo fatto grandi passi avanti per aumentare gli aiuti a Gaza”, ha dichiarato il capo della diplomazia statunitense al termine di un faccia a faccia con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, affermando che “anche una pausa nei combattimenti potrebbe aiutare”.

“Stiamo lavorando su tutto questo ogni minuto”, ha detto, dopo aver precisato che sugli ostaggi “non ci sono dettagli disponibili”.