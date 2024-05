Blinken da Kiev: altri 2 mld di aiuti militari per l'Ucraina

Kiev, 15 mag. (askanews) - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato in conferenza stampa a Kiev che gli Stati Uniti forniranno altri due miliardi di dollari di finanziamenti militari. "Forniremo altri 2 miliardi di euro in finanziamenti militari esteri per l'Ucraina e che lo mettere...

Kiev, 15 mag. (askanews) – Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato in conferenza stampa a Kiev che gli Stati Uniti forniranno altri due miliardi di dollari di finanziamenti militari. “Forniremo altri 2 miliardi di euro in finanziamenti militari esteri per l’Ucraina e che lo metteremo insieme in un fondo d’impresa per la difesa unico nel suo genere”, ha detto.

“Stiamo inviando munizioni, veicoli blindati, missili e difese aeree per portarli in prima linea”, ha aggiunto Blinken, aggiungendo che i finanziamenti andranno anche a sostenere lo sviluppo della base industriale del paese.