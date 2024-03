Blinken da Netanyahu, attesa per risoluzione Onu su cessate il fuoco

Roma, 22 mar. (askanews) – Come ultima tappa del suo sesto tour diplomatico in Medio Oriente, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato a Tel Aviv il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

L’incontro si è svolto mentre si attende che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si pronunci su una risoluzione proposta proprio dagli Stati Uniti per un “cessate il fuoco immediato e prolungato” nei territori palestinesi, in concomitanza “con il rilascio di tutti gli ostaggi rimanenti” .

La visita di Blinken, che ritiene la risoluzione “un segnale forte”, punta inoltre a scoraggiare un’offensiva terrestre israeliana a Rafah e a ribadire l’urgenza di accogliere gli aiuti umanitari a Gaza dopo circa cinque mesi e mezzo di guerra tra Israele e Hamas.

Il Regno Unito, membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, e l’Australia hanno chiesto la “fine immediata dei combattimenti” nella Striscia, per permettere l’ingresso degli aiuti e la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre.

L’esito del voto sulla risoluzione non è scontato, con la Russia che chiede “un appello” più forte a far tacere le armi. In precedenza gli Stati Uniti hanno posto il veto a diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza, sostenendo che il cessate il fuoco avrebbe favorito Hamas.