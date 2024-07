Blinken in Laos al vertice Asean incontra ministro Esteri cinese

Vientiane, 27 lug. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken partecipa al 31esimo incontro regionale dell'Asean a Vientiane, in Laos, con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Washington è preoccupata per il rafforzamento dei legami tra Pechino e Mosca e per le sue azioni nel ...