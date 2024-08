Blinken incontra il presidente egiziano Al-Sisi per tregua a Gaza

Blinken incontra il presidente egiziano Al-Sisi per tregua a Gaza

El Alamein, 20 ago. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken incontra il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi a El Alamein per colloqui su un cessate il fuoco a Gaza mentre spinge Hamas ad accettare un accordo. Blinken, che lunedì ha incontrato il primo ministro israeliano ...

El Alamein, 20 ago. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken incontra il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi a El Alamein per colloqui su un cessate il fuoco a Gaza mentre spinge Hamas ad accettare un accordo. Blinken, che lunedì ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, si recherà poi in Qatar, che insieme all’Egitto sta mediando i negoziati per una tregua nel conflitto di Gaza che dura da 10 mesi.