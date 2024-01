Blinken incontra ministro Messico su "ondata migratoria irregolare"

Roma, 19 gen. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato il suo omologo messicano, Alicia Barcena, presso il dipartimento di Stato a Washington per parlare di come ridurre “l’ondata migratoria irregolare senza precedenti”.

“Questo specifico incontro segue una sessione molto produttiva in Messico, subito dopo Natale, il 27 dicembre. Credo che abbiamo fatto grandi progressi nel giro solo di tre settimane da quell’incontro e aspettiamo con impazienza di rivedere questo oggi, oltre a guardare a ulteriori passi che possiamo intraprendere insieme per far avanzare l’obiettivo che entrambi condividiamo di ridurre l’ondata migratoria irregolare senza precedenti”.