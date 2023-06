Blinken: la Cina ha ribadito che non darà armi alla Russia in Ucraina

Roma, 19 giu. (askanews) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken, in visita a Pechino, ha affermato che la Cina non invierà armi alla Russia per combattere in Ucraina. La Cina ha detto “ripetutamente” nelle ultime settimane sia agli Stati Uniti sia ad altri Paesi che non fornirà ‘aiuti letali’ alla Russia per la guerra in Ucraina, “è un impegno importante, una politica importante, e al momento non abbiamo visto nulla che lo contraddica”, ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken da Pechino dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping.

Gli Stati Uniti, ha aggiunto, rimangono preoccupati per “le società private in Cina che potrebbero fornire assistenza, in alcuni casi chiaramente diretta a migliorare la capacità militare della Russia in Ucraina”.