Blinken: la Russia dica in modo chiaro che non invaderà l’Ucraina

Nazioni Unite (New York), 17 feb. (askanews) – Durante una tesa riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incalzato la Russia, affermando che se vuole può annunciare subito e in modo chiaro che non invaderà l’Ucraina, e ha detto di aver inviato una lettera al suo omologo russo Sergei Lavrov proponendogli di incontrarsi in Europa per negoziare una via di uscita dalla crisi senza conflitto armato.