Blinken: liberare ostaggi israeliani priorità, accordo possibile

Milano, 16 feb. (askanews) – “Crediamo che debba essere e debba rimanere una priorità fare tutto il possibile per riportare gli ostaggi a casa, per farli tornare con i loro cari. Ed è su questo che ci concentriamo. Abbiamo lavorato molto per cercare di tornare a questo punto in cui pensiamo che un accordo sia possibile, anche se difficile”. Lo ha detto il segretario di Stato Anthony Blinken durante la sua visita in Albania aggiungendo che ritiene ancora possibile un accordo fra israeliani e palestinesi sulla questione, passo decisivo per arrivare a un cessate il fuoco.