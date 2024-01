Blinken: l'Unrwa è indispensabile, nessun altro può svolgere suo ruolo

Washington, 30 gen. (askanews) – “L’Unrwa ha svolto e continua a svolgere un ruolo assolutamente indispensabile nel cercare di assicurare che uomini, donne e bambini che hanno un disperato bisogno di assistenza a Gaza la ricevano effettivamente. E nessun altro può svolgere il ruolo che l’Unrwa ha svolto, certamente non a breve termine. Nessuno ha la portata, la capacità, la struttura per fare ciò che l’Unrwa sta facendo. E dal nostro punto di vista è importante, più che importante, imperativo che questo ruolo continui. Quindi, questo non fa che sottolineare l’importanza che l’Unrwa affronti questo problema nel modo più rapido, efficace e completo possibile. Ed è quello che stiamo cercando”.

Così il segretario di Stato americano Antony Blinken ha commentato le accuse mosse da Israele all’agenzia Onu per l’assistenza ai rifugiati palestinesi (Unrwa), secondo cui diversi membri del suo organico sarebbero implicati negli attacchi terroristici coordinati su vasta scala contro Israele del 7 ottobre 2023.