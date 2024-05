Blinken rocker suona "Rockin' in the Free World" in un bar di Kiev

Kiev, 15 mag. (askanews) – Chitarra alla mano, il segretario di Stato americano Antony Blinken, in una pausa del suo fitto programma in Ucraina, si è esibito in un bar di Kiev, suonando la leggendaria “Rockin’ in the Free World” di Neil Young. Una canzone scelta per lanciare un messaggio preciso dalla capitale dell’Ucraina in guerra a causa dell’invasione russa dal febbraio 2022.

“I vostri soldati, i vostri cittadini, in particolare nel nord-est, a Kharkiv, stanno soffrendo enormemente. Ma devono sapere, dovete sapere, che gli Stati Uniti sono con voi, il mondo è con voi. Stanno combattendo non solo per l’Ucraina libera, ma per il mondo libero. E anche il mondo libero è con voi”, ha detto fra gli applausi del pubblico.