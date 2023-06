Home > Askanews > Blinken (Usa): a Iran non sarà mai permesso di avere armi nucleari Blinken (Usa): a Iran non sarà mai permesso di avere armi nucleari

Milano, 5 giu. (askanews) – Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha ribadito che l’amministrazione Biden considera l’Iran la principale minaccia per Israele e che non gli sarà mai permesso di ottenere armi nucleari. “Se l’Iran rifiuta la via della diplomazia, allora, come ha chiarito più volte il presidente Biden, non escludiamo alcuna ipotesi per garantire che l’Iran non si doti di ‘armi nucleari'”, ha assicurato durante un discorso a Washington davanti alla lobby filo-israeliana Aipac.

