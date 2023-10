Blinken va da Abu Mazen e dal re di Giordania, poi vola in Qatar

Blinken va da Abu Mazen e dal re di Giordania, poi vola in Qatar

Roma, 13 ott. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ad Amman, in Giordania, ha incontrato il presidente palestinese Abu Mazen e il re Abdullah.

Nel corso dei colloqui, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha espresso il suo totale rifiuto dei tentativi di ricollocare la popolazione della Striscia di Gaza dopo l’ordine di evacuazione di Israele, secondo l’agenzia di stampa palestinese WAFA.

Abu Mazen ha anche denunciato la possibile catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza per la cessazione di tutti i servizi umanitari e la chiusura dell’unica centrale elettrica.

Blinken e il re giordano hanno invece discusso degli sforzi compiuti per “assicurare il rilascio di tutti gli ostaggi e impedire che il conflitto si allarghi” oltre alla necessità di soddisfare “i bisogni umanitari dei civili a Gaza mentre Israele conduce operazioni di sicurezza legittime per difendersi dal terrorismo”.

Il capo della diplomazia statunitense si è poi imbarcato per il Qatar, parte del tour in Medio Oriente per evitare un’escalation del conflitto tra lo stato ebraico e Hamas.