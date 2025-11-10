Blitz anti-droga dei carabinieri a Ostia, 12 arresti

Roma, 10 nov. (askanews) – Dodici persone arrestate, di cui sette in carcere e cinque ai domiciliari con braccialetto elettronico, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e spaccio, in concorso, di stupefacenti. È il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri di Ostia, che hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su delega della Procura.

Le indagini partire nel 2023 hanno portato a scoprire una fiorente attività di vendita al dettaglio di stupefacenti in una delle storiche “piazze di spaccio” del litorale Ostiense, in un complesso di edilizia popolare in via dell’Idroscalo, dove, attraverso un sistema articolato di vedette, punti di smercio e siti di stoccaggio, le dosi venivano vendute 24 ore su 24.

I carabinieri sono arrivati a individuare gli appartamenti in cui veniva confezionata la droga, dove veniva venduta e dove si custodivano le dosi e i ricavi. Otto persone sono state arrestate in flagranza di reato; circa 1kg la droga sequestrata, per un valore di circa 30mila euro, oltre a 12mila euro in contanti, ritenuti il frutto di attività illecite.