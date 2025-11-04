Blitz contro liceo Righi a Roma, Casu (Pd) annuncia interrogazione

Roma, 4 nov. (askanews) – Andrea Casu, deputato della presidenza del gruppo Pd alla Camera, ha pubblicato sui social le immagini dell’attacco al liceo Righi di Roma, in cui si sentono cori con “Duce” e vetri rotti di bottiglie lanciate, annunciando la presentazione di una interrogazione parlamentare al governo per chiarire quanto accaduto.

L’istituto è occupato da giorni in solidarietà con Gaza.

“Queste immagini richiamano le pagine più buie della nostra storia: ieri sera un gruppo di neofascisti con bastoni e caschi ha attaccato il liceo Righi di Roma, lanciando bottiglie contro i cancelli mentre gli studenti erano riuniti in assemblea – ha dichiarato in una nota – non possiamo restare in silenzio di fronte all’ennesimo atto di violenza squadrista. Le istituzioni devono reagire con fermezza e impedire che una simile aggressione possa ripetersi nuovamente”.

“Non riguarda solo gli studenti coinvolti e le loro famiglie ma la deriva di violenza nera che sta colpendo le nostre città e tutte e tutti noi. Come Partito Democratico – ha proseguito – presenteremo subito un’interrogazione in Parlamento: Meloni e Piantedosi devono smetterla di far finta di non vedere i reati dei fascisti del nuovo millennio e intervenire per garantire legalità e sicurezza”.