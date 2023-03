Home > Askanews > Blitz delle truppe israeliane a Jenin, sei palestinesi uccisi Blitz delle truppe israeliane a Jenin, sei palestinesi uccisi

Milano, 7 mar. (askanews) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha elogiato le “coraggiose” truppe israeliane che in un blitz in un campo profughi palestinese “hanno eliminato l’abominevole terrorista” che il mese scorso ha ucciso due coloni israeliani in Cisgiordania. I soldati israeliani hanno ucciso sei palestinesi a Jenin, tra cui un militante accusato di aver ucciso due israeliani. “I soldati hanno eliminato oggi l’abominevole terrorista che ha assassinato a sangue freddo i due meravigliosi fratelli Hallel e Yagel Yaniv. I nostri coraggiosi soldati hanno operato in modo meticoloso nel cuore della tana degli assassini. Li lodo e invio auguri di guarigione a quelli delle nostre forze che sono stati feriti”, ha dichiarato il primo ministro israeliano. Il blitz dell’esercito israeliano a Jenin è solo l’ultimo episodio nell’ondata di violenza che ha investito la Cisgiordania.

