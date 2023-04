Blitz di Ultima generazione: liquido nero nella Barcaccia a Roma

Roma, 1 apr. (askanews) – Un altro blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione, che stavolta hanno preso di mira la fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, riempita di un liquido nero a base di carbone vegetale. Un gesto “per denunciare la gravità della situazione climatica corrente e l’inaccettabilità dell’inazione della politica per contenerne i danni”.

“Con questa azione – hanno fatto sapere gli attivisti – vogliamo chiedere al governo di smettere di investire in sussidi dannosi per l’ambiente. Con questa azione vi invitiamo a non rassegnarvi a questa condanna a morte”.

Dopo una ventina di minuti le tre persone sono state portate via dalla polizia municipale.