Blocchi da Nord a Sud, gli agricoltori accerchiano Parigi

Parigi, 26 gen. (askanews) - Trattori in strada da Amblainville, città a pochi chilometri a Nord di Parigi, a Montpellier, profondo Sud della Francia, è cominciata la grande giornata di mobilitazione, l'ennesima, degli agricoltori francesi, nel giorno in cui il primo ministro Gabriel Attal annunci...

Parigi, 26 gen. (askanews) – Trattori in strada da Amblainville, città a pochi chilometri a Nord di Parigi, a Montpellier, profondo Sud della Francia, è cominciata la grande giornata di mobilitazione, l’ennesima, degli agricoltori francesi, nel giorno in cui il primo ministro Gabriel Attal annuncia le misure studiate dal governo per frenare la protesta e venire incontro alle richieste dei sindacati, che protestano da oltre una settimana.

L’intenzione è accerchiare Parigi, bloccando i caselli e le strade nei nodi principali che collegano la capitale al resto della Francia.