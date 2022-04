Blocco dei sorvoli sulla Russia: così si è creato il volo più lungo del mondo

Blocco dei sorvoli sulla Russia, la compagnia aerea Cathay Pacific potrebbe stabilire un record di distanza. Sarebbe il volo più lungo del mondo.

Blocco dei sorvoli sulla Russia, come conseguenza potrebbe nascere il volo più lungo al mondo. La compagnia aerea Cathay Pacific aggirerà il Paese per la tratta di linea che va da Hong Kong a New York, viaggiando verso Ovest e quindi l’Atlantico.

Blocco dei sorvoli sulla Russia: il volo più lungo al mondo

Normalmente questo tipo di tratta segue la rotta del Pacifico, la più breve, ma così sorvolerebbe il territorio russo al confine con gli Stati Uniti. Cathay Pacific ha ribadito in una nota che non c’è alcuna volontà nell’evitare la Russia ma il cambio è dovuto alle condizioni meteorologiche sfavorevoli, viste le forti raffiche di vento.

Sorvoli sulla Russia bloccati, una tratta da 17 ore

“L’opzione transatlantica si basa sui forti venti stagionali favorevoli in questo periodo dell’anno che fanno in modo che il tempo di volo sia compreso tra 16 e 17 ore, rendendola così la rotta più favorevole rispetto alla rotta transpacifica”, ha specificato un rappresentante della compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, parte di Air China. L’aeromobile Airbus A350-1000, di flotta, può raggiungere la destinazione in 16-17 ore, se condermata la rotta coprirebbe circa 16.668 chilometri.

Russia, sorvoli bloccati: volo da record per Cathay Pacific

Così, il volo della Cathay Pacific diventerebbe quello più lungo al mondo, superando quello della compagnia Singapore Airlines tra l’aeroporto di Changi e l’Aeroporto John Fitzgerald Kennedy International di New York. “Confrontiamo le rotte dei voli ogni giorno e pianificheremo e voliamo su quello che è il percorso più efficiente della giornata”, ha dichiarato un portavoce alla Cnn.