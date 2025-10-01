Blocco del governo degli Stati Uniti: la crisi politica che ferma il paese

In un significativo sviluppo, il governo federale degli Stati Uniti è entrato in uno stato di parziale shutdown. Questo esito segue una serie di tentativi non riusciti da parte dei membri del Congresso di approvare un importante progetto di legge di spesa, necessario per mantenere il governo operativo.

La scadenza per il finanziamento del governo è scaduta a 00:01 EDT (04:01 GMT) di mercoledì.

Sia i Democratici che i Repubblicani al Senato hanno respinto proposte concorrenti mirate a prevenire l’interruzione dei finanziamenti. Questo shutdown segna la prima occorrenza del genere dal 2018, sollevando preoccupazioni riguardo alla gravità dei suoi effetti.

Tensioni politiche che hanno portato allo shutdown

Storicamente, il governo statunitense ha vissuto shutdown più di una dozzina di volte dal 1980. Tuttavia, lo scenario attuale è particolarmente significativo a causa degli avvertimenti del presidente Donald Trump riguardo alle potenziali ripercussioni dello shutdown. Trump ha indicato che intende sfruttare questo gap di finanziamento per attuare significative riduzioni nel settore pubblico.

La strategia del presidente Trump

In dichiarazioni rilasciate alla Casa Bianca, Trump ha suggerito che lo shutdown potrebbe essere utilizzato per prendere decisioni in grado di danneggiare i Democratici. Ha affermato: “Possiamo fare cose durante lo shutdown che sono irreversibili, che sono dannose per loro e irreversibili per loro, come escludere un gran numero di persone, tagliare cose che a loro piacciono, tagliare programmi che a loro piacciono,” sottolineando che alcuni esiti di uno shutdown governativo potrebbero essere favorevoli.

Le implicazioni dello shutdown vanno oltre le manovre politiche. Alcuni servizi governativi ritenuti non essenziali cesseranno, inclusa la pubblicazione di statistiche economiche chiave e i processi di approvazione per prestiti alle piccole imprese. Sebbene il personale essenziale, come i membri delle forze armate e gli agenti di polizia, continuerà a lavorare, non riceverà compenso durante questo periodo.

Conseguenze per i dipendenti federali

Molti dipendenti federali si trovano ora ad affrontare incertezze a causa dello shutdown. In precedenti occasioni, i lavoratori erano stati posti in congedo temporaneo e ricevevano il pagamento arretrato una volta riprese le operazioni. Tuttavia, Trump ha lanciato minacce di potenziale licenziamento per numerosi dipendenti federali durante questo shutdown.

Implicazioni legali delle minacce di licenziamento

Richard Painter, ex avvocato etico capo alla Casa Bianca sotto il presidente George W. Bush, ha criticato le tattiche di Trump come tipiche dell’approccio della sua amministrazione. Painter ha evidenziato che, sebbene alcune delle minacce di Trump possano rientrare nei suoi poteri, molte azioni, come il licenziamento di dipendenti federali protetti dalle leggi sul servizio civile, richiedono l’autorizzazione del Congresso.

Disaccordi tra partiti sulle proposte di finanziamento

Il preambolo dello shutdown è stato caratterizzato da intensi conflitti tra partiti. All’inizio del mese, i Democratici hanno respinto un progetto di legge tampone proposto dai Repubblicani, mirato a estendere il finanziamento del governo per ulteriori nove settimane. Il loro argomento si è incentrato sulla necessità di includere disposizioni per migliorare la copertura sanitaria, soprattutto alla luce dei tagli a Medicaid.

In un ultimo tentativo per evitare lo shutdown, i Repubblicani al Senato hanno cercato di approvare un progetto di legge tampone che avrebbe esteso il finanziamento fino al 21 novembre. Tuttavia, questo sforzo è fallito con un voto di 55 a 45, con due Democratici e un indipendente che hanno votato a favore della proposta, che richiedeva infine 60 voti per avere successo. Al contrario, una misura democratica per estendere il finanziamento fino alla fine di ottobre, aumentando la spesa sanitaria di oltre 1 trilione di dollari, è stata respinta dai Repubblicani.

Gioco di colpe tra i partiti

In seguito ai tentativi falliti di raggiungere un accordo, entrambi i partiti hanno ingaggiato un gioco di colpe. Il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha criticato i Repubblicani per aver spinto la nazione verso lo shutdown anziché risolvere la crisi sanitaria. Nel frattempo, il leader democratico della Camera, Hakeem Jeffries, ha accusato i Repubblicani di azioni che danneggerebbero gli americani comuni.

