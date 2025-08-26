Blocco delle spedizioni postali da Australia e Giappone verso gli Stati Uniti

Se sei un appassionato di spedizioni internazionali, preparati a una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola. Australia e Giappone hanno deciso di sospendere alcune spedizioni postali verso gli Stati Uniti. La ragione? La recente abolizione di un’esenzione fiscale che consentiva l’importazione di pacchi fino a 800 dollari senza dazi. Questa decisione, presa in modo congiunto dai due paesi, arriva dopo l’annuncio dell’amministrazione Trump che ha messo fine alla cosiddetta esenzione “de minimis”.

Dettagli della sospensione delle spedizioni

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Australia Post ha comunicato che la sospensione è temporanea e parziale, a partire da martedì. Tutti i pacchi diretti verso gli Stati Uniti e Porto Rico inviati da quella data non saranno accettati fino a nuovo avviso. Ma non preoccuparti, ci sono delle eccezioni: beni come regali del valore inferiore a 100 dollari, lettere e documenti continueranno a essere spediti normalmente. Australia Post ha espresso il proprio disappunto, sottolineando che la decisione era necessaria a causa della “situazione complessa e in rapida evoluzione”.

In modo simile, Japan Post ha annunciato lunedì che la sospensione era inevitabile. Le difficoltà legate alla chiarezza delle procedure per gli operatori di trasporto e postali hanno spinto questa decisione. Entrambe le agenzie stanno collaborando con le autorità statunitensi e australiane per ripristinare il servizio al più presto possibile.

Impatto sulle aziende e sulle spedizioni

Ma quali sono le conseguenze di questa decisione? Secondo le notizie di ABC, alcune imprese australiane che producono beni hanno già smesso di spedire verso gli Stati Uniti. La società di software per la spedizione Shippit ha registrato un calo del 36% nelle spedizioni outbound verso gli Stati Uniti dal mese di aprile. Il CEO Rob Hango-Zada ha affermato che questo trend negativo si è intensificato anche prima dell’entrata in vigore delle nuove normative. Ti sei mai chiesto come un cambiamento normativo possa impattare un intero settore?

In effetti, la decisione di Australia e Giappone arriva dopo che diversi paesi europei, come Germania, Danimarca, Svezia, Italia, Francia, Austria e Regno Unito, avevano già introdotto restrizioni simili. Royal Mail del Regno Unito ha fermato le spedizioni verso gli Stati Uniti a partire da martedì, creando un’ulteriore ondata di incertezze nel commercio internazionale.

Le nuove normative fiscali e le loro conseguenze

Ma andiamo al nocciolo della questione: le recenti modifiche alle normative fiscali statunitensi, introdotte dall’amministrazione Trump, hanno generato una certa confusione tra i servizi postali. Le domande in merito alla raccolta dei dazi doganali e ai requisiti di trasmissione dei dati agli Stati Uniti rimangono senza risposta. Ricordi che Trump aveva già abolito l’esenzione “de minimis” per la Cina e Hong Kong lo scorso maggio? Questa mossa aveva chiuso una scappatoia utilizzata da molte aziende di moda veloce per spedire senza dazi.

A partire dal 1 luglio 2027, la nuova legge firmata da Trump eliminerà la base legale per l’esenzione “de minimis” a livello globale. Ciò significa che i beni spediti attraverso il sistema postale dovranno affrontare due tipi di dazi: un “dazio ad valorem”, pari alla tariffa effettiva del paese di origine del pacco, o un dazio specifico compreso tra 80 e 200 dollari, a seconda delle tariffe del paese di origine. Non è incredibile come un cambiamento possa avere ripercussioni così ampie?

In conclusione, la situazione attuale rappresenta una sfida significativa per le aziende e i servizi postali. Stiamo assistendo a un cambiamento sostanziale nel commercio internazionale e nelle spedizioni. E tu, come pensi che queste nuove normative influenzeranno le tue spedizioni future?