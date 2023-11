Blocco delle strade per il clima, tensione a Cagliari e Milano

Milano, 13 nov. (askanews) – Da Milano a Cagliari, i ragazzi di Ultima generazione hanno bloccato le strade per il clima. Nel capoluogo lombardo la protesta della campagna “Fondo riparazione” è avvenuta alle 8.40 del mattino, in Viale Lucania all’altezza di Piazzale Bologna. Qualche tensione coi passanti e gli automobilisti bloccati, che in alcuni casi hanno trascinato via gli attivisti. Momenti di tensione, anche a Cagliari, dove era invece la prima volta che si teneva uno dei blitz del gruppo. La protesta ha avuto inizio alle 8 circa, lungo Via Roma.

L’obiettivo della campagna è chiedere “Fondo Riparazione” preventivo per le catastrofi climatiche nel bilancio dello Stato. I soldi, chiedono gli attivisti, “dovranno essere ottenuti attraverso l’eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (Sad), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi

premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari”.