Blockchain per tutelare Pizza, Pasta e Panettone "Made in Italy"

Roma, 19 nov. (askanews) – In occasione della settimana della cucina italiana nel mondo l’ex ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della campagna #pizzaUnesco e del #noFakefood insieme al portavoce della Federazione italiana cuochi Alessandro Circiello e al presidente Confederazione pasticcieri Lazio Angelo Musolino hanno rilanciato in un video l’impegno contro AgroPirateria per difendere il Made in Italy.

“Pizza ,Pasta e Panettone sono alcuni dei simboli più noti della cucina e della pasticceria italiana a livello mondiale.

Durante la settimana della cucina italiana del mondo rilanciamo la necessità di usare anche le nuove tecnologie digitali a partire dalla Blockchain per contrastare i prodotti taroccati, AgroPirateria e italian sounding”.