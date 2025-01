Blu Origin di Jeff Bezos lancia il primo razzo orbitale New Glenn

Cape Canaveral, 16 gen. (askanews) – Blue Origin, la società di tecnologia spaziale del miliardario Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha lanciato per la prima volta un razzo orbitale New Glenn dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida.

Il lancio, previsto per il 14 gennaio, poi rimandato per problemi tecnici, mette ufficialmente Blue Origin in competizione con SpaceX di Elon Musk nella corsa allo spazio. New Glenn, infatti, potrebbe essere considerato un’alternativa ai Falcon 9 e Starship del fondatore di Tesla, che si è congratulato con Bezos per il volo inaugurale.

Il razzo di 98 metri, con un diametro di 7 metri, ha raggiunto con successo l’orbita intorno alla Terra. “Abbiamo appena iniziato”, ha commentato la portavoce di Blue Origin mentre chiudeva la diretta del lancio.