Blue economy, Acampora: "Investiamo su economia del Mare con legge finanziaMare"

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Annunciate le date del 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum che si terrà a Gaeta dal 13 al 15 giugno 2024. L’evento, intitolato “Investiamo sull’Economia del Mare”, coinvolgerà in tre giorni di lavoro e networking tutti gli utenti del mare e la politica nazionale ed europea con l’obiettivo di condividere una programmazione nazionale unica di investimenti 2024-2027. L’appuntamento segue quello del 2023 che ha visto la partecipazione di più di 200 relatori tra rappresentanti istituzionali nazionali ed europei, numerosi esponenti del Governo e del Parlamento, autorità civili e militari, imprese e Associazioni, Università e principali centri di ricerca e innovazione, che hanno lavorato insieme alla costruzione della strategia marittima nazionale, contribuendo alla realizzazione del primo Piano del Mare dell’Italia.

"Come annunciato – ha commentato il Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora – il Summit 2023 sta dando vita a un Libro Bianco dell’Economia del Mare e a un documento di posizionamento, che come sistema camerale attraverso il suo braccio operativo Assonautica Italiana, l’Osservatorio nazionale Ossermare e la community del Blue Forum Italia Network presenteremo dopo l’estate. Dai lavori è emersa con forza la necessità di costruire un piano finanziario unico per l’Economia del Mare. Per questo vogliamo lanciare un appello al Governo e alla politica affinché si possa lavorare tutti insieme su una Legge FinanziaMare, che supporti il percorso di rilancio della nostra Nazione di Mare. Al Summit 2024 lavoreremo per questo".

I due documenti in fase di definizione raccolgono i contributi della gran parte degli stakeholder di tutti i settori della Blue Economy e si pongono in piena continuità con le istanze riprese nel Piano del Mare su cui il Presidente Giovanni Acampora sta lavorando insieme ai dieci esperti, al Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci e alla sua struttura.