Blue economy, Acampora: investito su Gaeta città protagonista

Roma, 6 mar. (askanews) – Con la candidatura “Blu, il clima della cultura” Gaeta ha presentato la sua candidatura a Capitale della Cultura 2026, un progetto che punta sul blu come simbolo di un nuovo umanesimo per trasformare l’economia che nasce dall’Arte e la Cultura, in un mezzo per la felicità e il benessere degli esseri umani.

A sostenere la candidatura di Gaeta davanti alla giuria anche il presidente della Camera di Commercio Latina e Frosinone, Giovanni Acampora, per il quale “il mare è scambio, inclusione, conoscenza, economia e per questo abbiamo investito su Gaeta come città protagonista della blue economy”.