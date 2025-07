Blue economy, Pecoraro: Sicilia modello rilancio rinnovabili

Roma, 8 lug. (askanews) – La Sicilia si sta affermando come laboratorio strategico per lo sviluppo di una blue economy innovativa e sostenibile e la creazione di nuovi green jobs. Al centro di questa trasformazione, l’eolico offshore con tecnologia galleggiante emerge non solo come soluzione all’avanguardia per la transizione energetica, ma anche come pilastro per l’indipendenza e la democrazia energetica, nazionale e locale.

Analogamente, sistemi innovativi per l’approvvigionamento idrico delle isole minori e degli arcipelaghi, come il dissalatore mobile marino, vanno esattamente nella direzione di una giusta transizione ecologica che ascolti, tuteli e valorizzi i territori. Se ne parlerà domani a Roma in occasione del convegno “Sicilia e Mediterraneo. Rinnovabili, innovazione e green jobs per la blue economy”, promosso da Fondazione UniVerde e Stazione Zoologica Anton Dohrn – Napoli con main partner Renexia e con event partner Marnavi.

Nel video il commento di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Fondazione Univerde