Blue Forum, Acampora: ora occorrono scelte coraggiose

Roma, 10 lug. (askanews) – “Occorrono scelte coraggiose” per affrontare i cambiamenti che il sistema economico globale sta subendo. E’ il tema centrale del panel di apertura della quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in corso a Unioncamere a Roma. “La grande opera di valorizzazione del sistema mare del paese è nata anche con questo Governo, perchè il ministro Musumeci è il primo ministro per le Politiche del mare di questa nazione, si è riscoperta la nostra identità marittima, abbiamo lavorato sul piano triennale del mare”, ha spiegato Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana, Si.

Camera, CCIAA Frosinone Latina. “Ora bisogna lavorare guardando avanti a scelte coraggiose, come ha rilanciato il nostro presidente Prete parlando del Ponte sullo Stretto di Messina, opera del mare che collega due territori che aspettavamo da tempo. Stessa cosa lavorare per le nuove tecnologie, i nuovi driver dell’innovazione ad esempio”, ha aggiunto. Acampora ha invitato anche a “lavorare sull’innovazione, sull’Intelligenza artificiale, sull’investimento tecnologico”.