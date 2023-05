Home > Askanews > Blue Forum Gaeta, Santanchè: recuperare posizioni in Europa Blue Forum Gaeta, Santanchè: recuperare posizioni in Europa

Roma, 25 mag. (askanews) – “Siamo una penisola e quindi per noi il Mare è un’opportunità straordinaria. Abbiamo molto da fare in questo senso, perché oggi all’interno dell’Europa non siamo i primi, invece per l’Europa il mare dovremmo essere noi. C’è quindi da lavorare, è una grande sfida, facendo meglio e cercando di recuperare delle posizioni in Europa. Saremo più consapevoli che la nostra nazione è una penisola, quindi una piattaforma, quindi che abbiamo le autostrade del mare, quindi che dobbiamo sviluppare di più il trasporto. E per il turismo abbiamo tantissimo grazie alle coste, ad esempio le crociere, la pesca sportiva, ma dobbiamo mettere insieme nuove offerte per sviluppare tutta la nazione e non solo quelle destinazioni già famose in tutto il mondo, lavorando su altre destinazioni altrettanto belle che dobbiamo promuovere di più”. Lo ha evidenziato la ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta all’inaugurazione del del il 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.

Roma, 25 mag. (askanews) - "Siamo una penisola e quindi per noi il Mare è un'opportunità straordinaria. Abbiamo molto da fare in questo senso, perché oggi all'interno dell'Europa non siamo i primi, invece per l'Europa il mare dovremmo essere noi. C'è quindi da lavorare, è una grande sfida, f...