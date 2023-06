Bluvacanze-Vivere&Viaggiare: partire in serenità per vacanze, ecco 5 consigli fondamentali

Bluvacanze-Vivere&Viaggiare: partire in serenità per vacanze, ecco...

Roma, 26 giu. (Labitalia) – Le richieste di prenotazione fervono, ultima 'limatina' al budget e via: è tempo di partire per le vacanze estive, ma le notizie di cronaca vi preoccupano per scioperi dei trasporti in agguato, rilasci dei passaporti al rallentatore e altre criticità che potrebbero rendere complicata la partenza? Niente paura, ecco 5 consigli da parte degli esperti.

Nell’attesa del consueto monitoraggio circa le 'giornate da bollino rosso e nero' dell’esodo d’agosto, le agenzie di viaggi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare – 300 negozi di viaggi in tutta Italia – stilano le raccomandazioni per partire in vacanza sereni. Piccoli consigli da aggiungere alla normativa europea sui Diritti dei passeggeri che viaggiano a bordo di treni, autobus, navi e aerei, di cui chi si occupa di turismo di qualità è perfettamente informato e fervente sostenitore da sempre.

Primo: assicurarsi di avere i documenti in corso di validità: sembra banale, ma in agenzia di viaggio questo fattore viene riscontrato spesso come un’attenzione disattesa da parte dei viaggiatori. Partire per vacanze serene nell’estate 2023 non può prescindere dal controllo dei documenti d’identità validi per l’espatrio; tuttavia, è bene averli in corso anche se si viaggia nel proprio Paese. Per quanto riguarda il passaporto, in particolare, alcune nazioni lo pretendono con validità di 3, 6 o 12 mesi prima della data di scadenza.

Secondo: arrivare in aeroporto con buon anticipo. Agevolare le procedure di controllo e considerare eventuali agitazioni sindacali, peraltro annunciate, evita stress. Secondo le ultime indagini saranno 30 milioni gli italiani in partenza, tra giugno e settembre per uno o più viaggi, in Italia o all'estero, per un totale di quasi 63 milioni di partenze (Osservatorio Turismo di Confcommercio-Swg): si torna ai livelli pre-pandemia con la consapevolezza che in Europa e nel mondo non tutti gli aeroporti hanno ritrovato l’equilibrio tra staff e ripristino della capacità aerea.

Terzo: pregustare la vacanza fa bene. E' noto che l’immaginazione attiva i neurotrasmettitori responsabili del buon umore. Assaporare la cultura del Paese, della regione, della località dove si trascorreranno giorni lieti e di apertura al nuovo arricchisce; approfondirne alcuni aspetti “estetici” e finanche leggeri accompagna l’attesa e rende felici, perché anticipa quanto il periodo vacanziero compirà: interrompere la routine e sciogliere gli schemi della quotidianità.

Quattro: finalmente a destinazione. Immergersi nelle tradizioni locali, con rispetto delle differenti culture e, più empiricamente, cautela su food & beverage! Viaggiare nel mondo è un grande privilegio, una prova di apertura mentale e flessibilità cognitiva: adattare il nostro comportamento e il nostro pensiero a situazioni nuove, considerare valori altrui e rispettare modi di pensare differenti rappresentano la ricchezza propria del viaggio. Ms c’è un “ma”, mediocre se vogliamo, con il potere di rovinare una vacanza: cotto, caldo e sbucciato, questi sono i must del cibo sicuro.

Dunque, occhio a bevande ghiacciate, alimenti poco cotti, così come a verdure e frutta senza buccia. Le agenzie di viaggio sanno che sono piuttosto diffuse le infezioni da contaminazione dei cibi, dovute alle elevate temperature, a norme igieniche poco rispettate, a cattiva conservazione e a metodi di cottura che favoriscono la permanenza di virus, batteri e parassiti.

Quinto: chiamare l’agenzia di viaggio, in ogni caso: il consulente c’è sempre. Prima, durante e dopo la vacanza. Prenotare con un professionista significa essere tutelati ed essere supportati per Legge: dalla normativa sui 'pacchetti turistici' che assegna precise responsabilità al venditore di viaggi, che si prende cura del suo cliente, per il quale è responsabile dell’esecuzione di un contratto di viaggio.

Inoltre, per il Gruppo Bluvacanze c’è un’app da downlodare, si chiama Blu&cluB e dà l’accesso a nuovi servizi, sconti e offerte, soprattutto assistenza: tutto dallo smartphone e sempre in contatto la rete delle agenzie di viaggio del gruppo.