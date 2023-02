Bms, Regina Vasiliou alla guida dell'azienda in Italia

Roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - L'americana Bristol Myers Squibb annuncia la nomina di Regina Vasiliou a Vice President, General Manager dell'azienda in Italia. Vasiliou - spiega il gruppo in una nota - è entrata in Bms Italia nel 2020 come responsabile della Business Unit Innova...

(Adnkronos Salute) – L'americana Bristol Myers Squibb annuncia la nomina di Regina Vasiliou a Vice President, General Manager dell'azienda in Italia. Vasiliou – spiega il gruppo in una nota – è entrata in Bms Italia nel 2020 come responsabile della Business Unit Innovative Medicine alla guida delle franchise Cardiovascolare e Immunologia, dimostrando una grande leadership e mantenendo sempre l'attenzione ai pazienti e alle persone. Laureata in Farmacia all'Università di Atene in Grecia, Vasiliou ha sviluppato una solida esperienza all'interno dell'industria farmaceutica, ricoprendo ruoli apicali sia a livello nazionale che internazionale.

Prima di entrare in Bms ha lavorato in Novartis Oncology per più di 16 anni con diversi ruoli, come Vice President Global Disease Area Lead, come Head of Solid & Rare Tumors Franchise in Italia e ricoprendo il ruolo di General Manager di Novartis in Irlanda.

"Sono entusiasta per questa nomina – dichiara – e sono orgogliosa di guidare l'organizzazione di Bristol Myers Squibb in Italia, attraverso le sfide di innovazione e ricerca, e rendere disponibili i nostri nuovi farmaci ai pazienti.

Bms è un'azienda biofarmaceutica globale, ispirata dalla visione di trasformare la vita dei pazienti attraverso la scienza e fortemente improntata all'innovazione e alla ricerca. In tutte le aree in cui siamo impegnati, oncologia, ematologia, cardiovascolare e immunologia, collaboriamo con la comunità scientifica, il mondo accademico, le istituzioni e le associazioni di pazienti affinché l'innovazione terapeutica si traduca in migliori risultati clinici".

Bms ringrazia Emma Charles che ha guidato l'affiliata italiana negli ultimi 7 anni e assumerà ora l'incarico di Senior Vice President, Head of Intercontinental Markets che include America Latina, Asia, Australia ed Est Europa.

Charles ha sostenuto l'inclusione e la diversità in ogni singola componente del suo lavoro, costruendo un'organizzazione di successo. "Ringrazio ogni singola persona di Bristol Myers Squibb Italia per l'integrità, l'impegno e la passione dimostrati in questi anni – afferma Charles – Auguro a Regina i migliori successi nel suo nuovo incarico".