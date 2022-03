BMT, a Napoli premio promozione digitale per il Turismo spagnolo

Roma, 21 mar. (askanews) – Un premio per celebrare i 25 anni della Borsa Mediterranea del Turismo e riconoscere l’impegno costante dei player nazionali e internazionali a supporto di questo importante appuntamento per

la promozione degli itinerari e delle destinazioni di tutto il mondo nel mercato del centro sud Italia. A Napoli, a Palazzo San Teodoro, grande festa organizzata da Voucher e BMT, tra spettacolo e premiazioni che hanno visto in primo piano il partner storico della manifestazione, l’Ufficio Spagnolo del

Turismo di Roma, con la Spagna presente alla fiera sin dal suo primo appuntamento.

25 anni ininterrotti, con la voglia di riprendere dopo la crisi della pandemia, un cammino sempre brillante ed una relazione unica con l’Italia. Come conferma ad askanews il Console di Spagna a Napoli, Carlos Maldonado:

“La nostra presenza continuativa in 25 anni di BMT dimostra che scommettiamo moltissimo sul turismo italiano e procedente dal centro sud Italia, area che ha moltissimi legami di amicizia e storici con la Spagna.

Questo è un momento importante perchè il turismo non è soltanto un fattore di crescita e di sviluppo economico ma è anche come sempre è stato un avvicinamento tra i popolie uno strumento di pace molto importante in questi momenti così drammatici per l’Europa”.

Il premio riconosce in maniera particolare la forte innovazione della proposta della Spagna, in termini innanzitutto di promozione. Jorge Rubio Navarro, direttore dell’Ufficio soagnolo del turismo di Roma:

‘Sono 25 anni che partecipiamo ininterrottamente a questa fiera per noi importantissima per incontrare tutto il settore del turismo del centro sud e quest’anno abbiamo avuto l’onore di essere premiati in una categoria per noi molto importante cioè la promozione attraverso il marketing digitale. Un forte impegno il nostro negli ultimi anni, nel B2B, eventi virtuali, con un programma di formazione degli agenti di viaggio attraverso una serie di webinar che stanno funzionando molto bene dal 2018. Per questo lavoro siamo stati premiati e siamo molto orgogliosi ringraziamo gli organizzatori e continueremo ad appoggiare la BMT nei prossimi anni’.

Un impegno riconosciuto pienamente dagli organizzatori. Fabrizio

Cantella, direttore della BMT:

‘La BMT è la Borsa Mediterranea del Turismo ed è quindi normale che la Spagna sia uno dei nostri partner storici presente già dalla prima edizione. La Spagna ha investito molto su Napoli e sull’Italia, perchè è un paese che ha voglia di ripartire e di promuoversi nel modo adeguato’.