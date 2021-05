Bmw M3 e M4, in pista a Misano con le Competition da 510 CV

Milano, 26 mag. (askanews) – “Quando si parla di pista in casa Bmw si parla di serie M. Siamo qui con Bmw Driving Experience a provare a Misano le nuove M3 e M4 che sono pensate per andare al limite in pista. Fra le varie funzioni per aiutare nella guida c’è il Drift Analizer che permette di analizzare la gestione della macchina in curva”.

Altre novità delle nuove M3 e M4 sono la trazione integrale disinseribile che arriverà entro l estate e l’M Dynamic Mode che permette 10 diversi livelli di regolazione del controllo di trazione.

Di serie sospensioni, differenziale e servosterzo elettronici e due settaggi di frenata per gestire al meglio i 1.750 kg della vettura. In pista l’elettronica permette di trovare facilmente il setting adatto al proprio stile di guida e di raggiungere il limite divertendosi in sicurezza. Qualità che hanno permesso a Bmw di conquistare la leadership nel segmento premium dopo un 2020 record, chiuso con un aumento delle vendite del 6% a quasi 145mila unità.

“La leadership continua anche nel 2021. Grazie a questa offensiva di prodotto che vedrà anche l’ingresso della versione elettrica della M, ci prepariamo a chiudere l anno mantenendo la leadership del segmento per poi festeggiare nel 2022 i 50 anni del brand M con novità molto importanti”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e Ad di Bmw Italia.

A spingere le nuove M3 e M4 è il collaudato 6 cilindri 3.0 biturbo portato a 510 CV e 650 Nm di coppia (480 CV l entry level con cambio manuale) che supera i 7 mila giri con un sound e una progressione entusiasmante, mentre la potenza è scaricata da un convertitore di coppia a 8 rapporti che sostituisce l automatico a doppia frizione. I prezzi partono da 95.900 per l entry level della M3 fino ai 105mila della M4 Competition xDrive.