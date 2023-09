Bmw svela il concept Vision Neue Klasse, 25% più efficiente

Milano, 2 set. (askanews) – Bmw anticipa il futuro con il concept Vision Neue Klasse, che sarà presentato ufficialmente al salone della Mobilità di Monaco e debutterà nel 2025. Il concept ha un design essenziale con elementi caratteristici come la griglia a doppio rene rivisitata in chiave digitale e la curva Hofmeister dei finestrini laterali. Nell’abitacolo, spazioso e con ampie superfici vetrate, debutta la nuova generazione dell’iDrive con un solo display centrale e il Bmw Panoramic Vision, una evoluzione dell’head display per condividere le informazioni anche con il passeggero.

Prodotta nel nuovo stabilimento di Debrecen in Ungheria senza l’impiego di combustibile fossile e con l’utilizzo di materiali riciclati, la Neue Klasse porta al debutto la sesta generazione del powertrain elettrico Bmw eDrive con celle di batteria rotonde che hanno una densità energetica superiore del 20% rispetto alle celle prismatiche, riducendo i tempi di ricarica (-30%) e aumentando l’autonomia (+30%), con un miglioramento complessivo dell’efficienza del veicolo fino al 25%.