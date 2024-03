Bmw X2, il suv coupé diventa più grande e più sportivo

Milano, 7 mar. (askanews) - Dopo 318mila unità vendute nel mondo dal lancio nel 2018 arriva la seconda generazione di Bmw X2 che si allinea alla line-up del gruppo per la serie X che prevede per i numeri pari modelli più sportivi o sac, sport activity coupé, e per la serie dispari più vocati all...

Milano, 7 mar. (askanews) – Dopo 318mila unità vendute nel mondo dal lancio nel 2018 arriva la seconda generazione di Bmw X2 che si allinea alla line-up del gruppo per la serie X che prevede per i numeri pari modelli più sportivi o sac, sport activity coupé, e per la serie dispari più vocati all’off-road. La nuova X2 prodotta nello stabilimento di Ratisbona in Germania cresce in lunghezza di 19cm e misura ora 4,5 metri.

“Il pubblico a cui si rivolge è un pubblico leggermente diverso dal modello precedente che era un pubblico più estroverso, tanto è vero che la vettura era un po’ al di fuori della gamma tradizionale Bmw, in questo caso invece rientra appieno nella gamma Bmw e anche il pubblico a cui si rivolge è un pubblico un più tradizionale che ama la sportività a ruote alte”, afferma Alessandro Toffanin, responsabile comunicazione prodotto Bmw Italia

Al debutto su un modello pari della serie X il full electric in due varianti eDrive20 a trazione anteriore con 480 km di autonomia e la più potente xDrive30 da 313 CV con due motori e trazione integrale. Due anche le versioni diesel (sDrive18d e e xDrive 20d), mentre il benzina è disponibile in versione mild hybrid con un 1.5 tre cilindri da 170 CV (sDrive20i). Al top di gamma l’M35i xDrive da 300 CV, trazione integrale, cambio steptronic a 7 marce e due coppie di terminali di scarico, come da tradizione M. All’interno il Bmw Curved Display con l’ultimo sistema operativo 9, semplificato nell’utilizzo e con nuovi servizi digitale di streaming e gaming. Le finiture sono ottime con materiale di alta qualità e l’opzione di pelle vegana per il rivestimento dei sedili. Prezzi a partire da 46.100 euro