Bnp Paribas: utile a 2,845 mld nel primo trimestre 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – L’utile netto di Bnp Paribas distribuibile per il primo trimestre 2023 si attesta a 2.845 milioni di euro. Esso riflette la solida performance intrinseca del Gruppo, dopo la cessione di Bank of the West e dopo il contributo alla costituzione del Fondo Unico di Risoluzione. L’utile netto di Gruppo del primo trimestre 2023 ammonta pertanto a 4.435 milioni di euro. Nel primo trimestre 2022, era pari a 1.840 milioni di euro. L’utile ante imposte del Gruppo ammonta a 2.377 milioni di euro. Nel primo trimestre 2022, era pari a 2.625 milioni di euro. Una volta aggiustato per definire l’utile netto di Gruppo distribuibile, l’utile ante imposte del Gruppo per il primo trimestre 2023 è pari a 3.734 milioni di euro.