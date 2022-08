Boateng ancora papà: il dettaglio sul selfie di Valentina Fradegrada

Kevin Prince Boateng ancora papà: il dettaglio sul selfie allo specchio di Valentina Fradegrada non sfugge ai fan.

Kevin-Prince Boateng potrebbe diventare papà per la terza volta. La moglie Valentina Fradegrada ha condiviso una foto su Instagram e i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare lo strano dettaglio. Di cosa si tratta?

Kevin-Prince Boateng ancora papà?

Terzo figlio in arrivo per Kevin-Prince Boateng? La moglie Valentina Fradegrada ha condiviso una strana Instagram Stories che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. La ragazza ha fatto un selfie allo specchio e sulla cover del telefono appare un’ecografia, che sembra proprio una di quelle che si fanno durante la gravidanza. Il calciatore ha già due figli: Jermain Prince, avuto dalla prima moglie Jennifer, e Maddox Prince, nato nel corso del matrimonio con Melissa Satta.

Boateng e Valentina: un grande amore

Valentina e Kevin Prince si sono fidanzati lo scorso agosto e a giugno si sono sposati con una bellissima cerimonia in Toscana. Le nozze, curate dal weddding planner Enzo Miccio, sono state a dir poco meravigiose. Come se non bastasse, poco dopo, Boateng e la Fradegrada si sono giurati amore eterno anche nel metaverso, mettendo in vendita i biglietti per partecipare e donando i soldi in beneficenza.

A distanza di un anno dal loro primo incontro, il calciatore e la sua dolce metà potrebbero essere in dolce attesa.

La foto condivisa da Valentina Fradegrada

Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo la certezza che Boateng stia per diventare papà per la terza volta. Né lui e né tantomeno Valentina hanno commentato il gossip. La Fradefrada potrebbe aver condiviso la foto appositamente oppure potrebbe trattarsi di una svista.