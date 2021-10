Boateng, il calciatore ha nuova fiamma: ecco chi è

Il noto calciatore Kevin Prince Boateng dopo la relazione con Melissa Satta ha trovato un nuovo amore.

C’è di nuovo amore nell’aria per il noto calciatore Kevin Prince Boateng. Dopo la relazione con l’ex Velina Melissa Satta, con la quale si era unito in matrimonio nel 2016 e dalla quale è nato il figlio Maddox, per Boateng è tempo di una nuova relazione.

Si tratta della modella e influencer 30enne bergamasca Valentina Fradegrada. Anche l’ex compagna Melissa Satta nel frattempo si è lasciata alle spalle il matrimonio legandosi alla fine dell’estate con l’imprenditore Mattia Rivetti.

Boateng nuova fiamma, chi è Valentina Fradegarda

Originaria di Bergamo, Valentina Fradegrada ha all’attivo ben 2,8 milioni di follower su Instagram. A parlare per lei è soprattutto il curriculum di tutto rispetto. L’influencer è infatti laureata in Fashion Design, marketing e grafica.

È soprattutto un’eccellente campionessa di arti marziali. Parla inoltre fluentemente tre lingue.

Boateng nuova fiamma, “Mia madre e mia nonna sono state un esempio”

La nuova fidanzata di Boateng, in una sua precedente dichiarazione ha affermato che la madre e la nonna siano sempre state un esempio per lei. “Mia madre e mia nonna sono sempre state il mio esempio. Su ogni cosa: a livello forza-lavoro, concentrazione, famiglia, cultura, spessore, eleganza, stile”.

Boateng nuova fiamma, il divorzio con Melissa Satta

Mellissa Satta e Kevin Prince Boateng convolarono a nozze il 25 giugno 2016 nella Chiesa di Stella Maris. Il loro matrimonio vissuto tra alti e bassi, è finito a dicembre 2020 dopo che la coppia tentò per qualche tempo di riprovarci.