Boato e tutti in strada: a Napoli voragine inghiotte 2 auto, 4 feriti

Napoli, 21 feb. (askanews) – Una grande voragine ha inghiottito due auto verso le 5 del mattino in via Morghen, quartiere centrale del Vomero, a Napoli. Una era parcheggiata e l’altra in transito con a bordo due persone, rimaste lievemente ferite.

“Abbiamo sentito un boato nella notte, sembrava un terremoto, ma non ballava nulla. Ci siamo affacciati, io mi sono affacciata nel cuore della notte, e abbiamo visto tanta acqua che usciva”, spiega una residente.

“Ho detto forse si è rotto qualcosa, e c’era fango fango. Poi ci dicevano uscite fuori, uscite fuori e sono uscita fuori e basta”, aggiunge una signora.

“Siamo avviliti, perché è in più punti del Vomero che sta succedendo…”, dice un’altra donna.

Il vice sindaco e assessore all’Urbanistica, Edoardo Cosenza: “Non si può dare acqua finché non si ripara l’acquedotto, ma anche finché non si ripara la fogna. La protezione civile deve capire ancora se ci sono danni strutturali agli edifici”, ha spiegato.

I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare le due auto; sul posto, oltre ai tecnici Abc, polizia municipale e genio civile, il sindaco Gaetano Manfredi:

“Questi eventi che si succedono sono anche conseguenza di mancata manutenzioni. Da un lato con la sistemazione di Abc è stato regolarmente conferito la manutenzione del sistema fognario ad Abc”, spiega.

Pare che la voragine sia dovuta alla rottura di una condotta idrica in seguito al collasso della rete fognaria. Due condomini sono stati sgomberati, ci sono infatti danni dovuti al passaggio dell’acqua. Ricoverati in ospedale due turisti travolti dall’acqua:

Nino Simeone, presidente commissione Mobilità: “Le persone stanno bene, i due occupanti delle auto. Una delle auto era parcheggiata, il problema non sembra grave per due persone ospiti di un B&B, che ha ceduto la parete, due ragazzi sono in ospedale, uno al Cto e l’altro al Cardarelli”, ha spiegato Nino Simeone, presidente commissione Mobilità.