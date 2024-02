"Bob Marley: One love", Malanchino: un onore doppiarlo

Milano, 21 feb. (askanews) - Grande successo negli Usa per "Bob Marley - One love", biopic sul cantante giamaicano nei cinema italiani da giovedì 22 febbraio. A doppiare il protagonista nella versione italiano Alberto Boubakar Malanchino "È un onore e un privilegio, mio padre da piccolo mi cullava...

Milano, 21 feb. (askanews) – Grande successo negli Usa per “Bob Marley – One love”, biopic sul cantante giamaicano nei cinema italiani da giovedì 22 febbraio. A doppiare il protagonista nella versione italiano Alberto Boubakar Malanchino “È un onore e un privilegio, mio padre da piccolo mi cullava con le sue canzoni, c’è un legame ancestrale per me”, ha detto ad askanews. “L’immagine che c’è stata un po’ trasmessa di Bob Marley in Occidente è sempre stata spesso e volentieri un po’ troppo bidimensionale, stereotipata; in pochi conoscono ad esempio il suo messaggio di pace, di amore, di fratellanza tra i popoli”, ha spiegato.

Malanchino, dopo il film, la serie “Doc” continua l’esperienza a teatro con “SID-Fin qui tutto bene” ed è il protagonista del corto pluripremiato “Il Moro”, su Alessandro De Medici. “Alessandro è stato un ragazzo mix-race figlio di una donna afrodiscendente, figlio di un potentissimo capo della famiglia dei Medici ed è stato il primo duca di Firenze, il fatto che non si viene a sapere della sua afro-discendenza e sicuramente un lato molto interessante che ci fa riflettere anche su come la storia in Occidente, in questo caso in Italia ci viene tramandata”.