Bob Saget trovato morto: il comico americano scomparso misteriosamente in una stanza d’albergo

Il mondo dello spettacolo americano piange la scomparsa di Bob Saget, trovato morto in una stanza d'albergo in circostanze misteriose

Lutto improvviso nel mondo del cinema e dell’intrattenimento americano. L’attore, regista e conduttore tv Bob Saget è stato infatti trovato senza vita in una stanza d’albergo a Orlando, in Florida. L’annuncio della triste scoperta è stato dato dalla polizia locale su Twitter, mentre al momento non si sono riscontrati segni di violenza sul suo corpo.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi — Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022

Bob Saget scomparso a 66 anni

Dividendosi tra piccolo e grande schermo, Bob Saget era noto negli Stati Uniti in particolare per la serie Full House, in onda tra la fine degli anni 80 e la metà dei 90.

Inoltre era apprezzato per i suoi spettacoli comici nonché per i film e gli show dedicati alle famiglie, come Gli amici di papà e Le amiche della mamma. Solo poche ore prima del rinvenimento si era esibito in uno spettacolo di stand up comedy a Jacksonville.

Che brutto colpo svegliarsi con la morte di Bob Saget, protagonista di alcune delle mie comedy preferite, #FullHouse e #FullerHouse, oltre che voce narrante del Ted del Futuro in #HowIMetYourMother. Televisivamente parlando, perdita artistica ENORME. pic.twitter.com/Y77x4iiOZJ — Rob McQuack (@RobMcQuack) January 10, 2022

devastata dalla notizia della morte di bob saget, sono cresciuta guardando full house </3 you will be forever missed ❤️ pic.twitter.com/8Qu6qFDLeD — gessica 🦋 (@queensaebyeok) January 10, 2022

Molto noto per il suo umorismo sarcastico, Saget ha ricevuto una nomination ai Grammy, mentre dedicò la commedia That Ain’t Right a suo padre Ben, morto alcuni mesi prima per un problema cardiaco.

Si attendono ora accertamenti sulle cause del decesso.