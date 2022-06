Boban Simic mangia solo carne cruda e secrezioni corporee da ben 4 anni: che benefici ha tratto da questa dieta?

Boban Simic mangia solo carne cruda e secrezioni corporee da ben 4 anni. Il buttafuori americano è diventato celebre in ogni angolo del mondo proprio per questa strana alimentazione che, a suo dire, lo rende più forte ed energico che mai.

Mangiare solo carne cruda e secrezioni corporee si può, parola di Boban Simic. L’uomo ha quarant’anni e vive a Chicago, dove lavora come buttafuori. Quattro anni fa ha attirato l’attenzione su di sé proprio per la sua particolare alimentazione. Ha iniziato a condividere video in cui si mostra intento a consumare i suoi pasti e in un lampo è diventato celebre, prima in patria e poi nel resto del globo.

Le parole di Boban Simic

Boban Simic ha dichiarato:

“Tutto ciò che mangio è crudo. Il mio pasto preferito è l’agnello crudo perché ha un sapore forte ed è magro. Il maiale crudo è un po’ insipido, quindi lo mangio una volta ogni tanto. Il pasto migliore che ho fatto è stato una capra cruda perché è molto tenera”.

Il buttafuori ha ammesso che ha iniziato questa “dieta” per diventare “più alfa e aggressivo“. Oltre alla carne cruda, mangia secrezioni vaginali delle fidanzate in aggiunta allo yogurt e beve latte materno.

Boban Simic dopo 4 anni di “dieta”

L’aspetto di Boban Simic dopo 4 anni di dieta è pressoché identico. Da un punto di vista energetico, però, il buttafuori sostiene di sentirsi in forma come non mai. Ha ammesso:

“Ero davvero nervoso la prima volta che ho mangiato carne cruda, ma sapevo che non poteva farmi del male. Volevo essere più sano e potente, ho intenzione di vivere per sempre. Ti viene detto di mangiare cotto per tutta la vita, ma è un lavaggio del cervello”.

Il video di Simic che ha riscosso maggiore successo lo vede intento a mangiare una testa d’agnello crudo, da cui estrae il bulbo oculare.