Boccardelli (Luiss): "Dato benvenuto a quasi 4mila matricole, molto orgogliosi"

Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi abbiamo dato il benvenuto a quasi 4.000 matricole tra lauree triennali e magistrali. Siamo molto orgogliosi di questo risultato perché abbiamo aperto una nuova stagione nella nostra Università in cui vogliamo abbracciare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, le nuove sfide della società e vogliamo formare dei protagonisti consapevoli che hanno dalla loro un bagaglio di competenze, di strumenti ma anche una visione del mondo basato sull'etica e sul rigore, che sono due temi fondamentali per affrontare le sfide della società. Oggi, inoltre, siamo stati accolti con la notizia di un ulteriore progresso della nostra laurea magistrale in management a livello internazionale, nella ranking Financial Times è arrivata al 25° posto a livello globale. Una costante crescita che ci inorgoglisce perché fa capire come questo Ateneo sia quotidianamente impegnato sulla sfida del miglioramento”. E' quanto ha detto Paolo Boccardelli, Rettore dell'Università Luiss Guido Carli, durante la tradizionale cerimonia di benvenuto alle matricole, quest’anno realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, presso il Campus dell'Università.

“Negli ultimi anni questa Università ha intrapreso un percorso basato su alcune traiettorie, un'accelerazione dell'internazionalizzazione con più di 200 accordi a livello globale e un numero crescente di partnership. Questa è una comunità che vuole essere un laboratorio di innovazione e sviluppo a supporto del Paese, delle istituzioni e delle aziende. Abbiamo una comunità di giovani e di docenti che è orgogliosamente e consapevolmente orientata ad affrontare quello che ci aspetta in termini di complessità, innovazione e sviluppo", ha concluso.