Boccia capogruppo Pd Senato: Portare in Aula istanze delle piazze

Boccia capogruppo Pd Senato: Portare in Aula istanze delle piazze

Boccia capogruppo Pd Senato: Portare in Aula istanze delle piazze

Roma, 28 mar. (askanews) – “Raccordare le attività parlamentari con il partito uscito dal Congresso, a guida Schlein, che sarà molto nei luoghi del bisogno, nelle piazze, per strada, ma dentro le istituzioni dovrà portare quelle battaglie quotidianamente, ogni istanza che arriverà dagli italiani che hanno bisogno di fare sentire la loro voce si tradurrà in interventi parlamentari”. Così Francesco Boccia, appena eletto nuovo presidente del gruppo Pd del Senato dall’assemblea del partito per acclamazione.

“Poi c’è la scommessa dell’Europa – ha aggiunto – l’Italia deve tornare a essere cuore pulsante, con il governo Meloni l’Italia è ai margini dell’Europa”.