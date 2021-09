Bocelli canta all’inaugurazione del Ponte di Rialto restaurato

Roma, 7 set. (askanews) – Andrea Bocelli ha cantato l’inno di Mameli all’inaugurazione del Ponte di Rialto restaurato, uno dei luoghi più visitati dai turisti a Venezia.

Il Ponte di Rialto “è uno dei simboli di Venezia e oggi non possiamo fare altro che ringraziare Renzo Rosso e Otb per averlo messo a norma e ristrutturato, con un investimento di 5 milioni di euro e dando lavoro a 130 artigiani, per un totale di 80 mila ore di lavoro”, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha tagliato il nastro assieme al ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il patriarca Francesco Moraglia e il patron di Diesel e fondatore della sua holding Otb (Only the Brave), l’imprenditore Renzo Rosso, sponsor del restauro.

A fare da madrina all’evento l’attrice Cristiana Capotondi.

(immagini Afp)