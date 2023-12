Alfredo Martìn, bodybuilder di 30 anni, è morto: l’uomo prendeva steroidi ma non è noto se il decesso sia collegato alla loro assunzione.

È morto all’età di 30 anni il bodybuilder Alfredo Martìn: sui suoi canali socia, scriveva di assumere steroidi per favorire la crescita della massa muscolare, asserendo però di avere “cuore e reni sani”.

Bodybuilder morto a 30 anni, Alfredo Martìn: “Prendo steroidi ma sto bene”

Noto sui social come Villano Fitness oppure Héroe Fitness, il bodybuilder spagnolo Alfredo Martìn era molto seguito su piattaforme come Instagram e YouTube. Sul web, il 30enne raccontava ai fan gli allenamenti intensivi ai quali si sottoponeva e ammetteva senza imbarazzo né preoccupazioni di assumere anabolizzanti per favorire la crescita della massa muscolare. Ad annunciare la morte di Martìn è stata la fidanzata e culturista Vera Schroeder.

In uno degli ultimi video postati sui social dal bodybuilder, aveva rivelato di ricorrere agli steroidi da quanto aveva 25 anni. “Mi faccio controllare il cuore e i reni perché è dannoso per loro e so che rischio un infarto… Ma ehi, sono sano”, aveva detto.

Il messaggio della fidanzata

Al momento, non è noto se la morte del bodybuilder sia collegato all’assunzione di sostante anabolizzanti o ad altre cause.

Intanto, dopo il decesso di Martìn, nell’annunciarne la scomparsa, la sua fidanzata ha voluto ricordarlo con un commovente post condiviso online. “Non immaginavo cosa significasse toccare il fondo perché nessuno così vicino a me è mai morto, ma sto scoprendo che quello che viene dopo la perdita è più duro ancora! Il ritorno in una casa vuota, la mancanza di risposte quando dico ti amo, tutte le piccole cose che facevamo insieme… Niente riempirà mai questo vuoto”, ha scritto.