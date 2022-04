Boeing 777-300ER di Air France, i piloti perdono il controllo dell’aereo per alcuni secondi

I piloti di un Boeing 777-300ER di Air France hanno perso il controllo dell’aereo per alcuni secondi mentre si trovavano in fase di atterraggio.

Boeing 777-300ER di Air France, imprevisto in fase di atterraggio

Nella mattinata di martedì 5 aprile, i piloti di un Boeing 777-300ER di Air France hanno perso il controllo dell’aereo per alcuni secondi mentre si preparavano ad atterrare presso l’aeroporto di Charles de Gaulle di Parigi.

Il problema tecnico riscontrato ha portato i piloti ad annullare la procedura di discesa e aggirare lo scalo per poi atterrare in un secondo momento.

L’accaduto è stato confermato dalla compagnia aerea e dall’ufficio francese per le indagini e l’analisi sull’aviazione civile Bea. Inoltre, è stato diffuso un audio visionato dal Corriere della Sera che testimonia le difficoltà incontrate dal comandante e dal primo ufficiale nei momenti che hanno caratterizzato la perdita del controllo dell’aereo.

A quanto si apprende, il Boeing 777-300ER di Air France, operativo da 17 anni, era decollato dall’aeroporto JFK di New York nella serata di lunedì 4 aprile per un volo AF11. Non è stato rivelato, però, quanti fossero i passeggeri a bordo del velivolo.

Mentre l’aereo si avvicinava all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, i piloti hanno riscontrato problemi nella gestione del mezzo.

Piloti perdono il controllo dell’aereo per alcuni secondi: audio e note di Bea e Air France

Stando all’audio relativo alla vicenda che ha coinvolto il Boeing 777-3000ER di Air France, i problemi sono insorti dopo che i piloti dell’aereo hanno ricevuto conferma di poter atterrare sulla pista 26 sinistra da parte della torre di controllo. Nel momento in cui avrebbero dovuto intraprendere le operazioni di discesa e di atterraggio, tuttavia, nell’audio visionato dal Corriere della Sera si sentono le voci dei piloti ricolme di agitazione, un urlo improvviso e l’allarme in sottofondo.

Il Boeing, infatti, non rispondeva più ai comandi.

Dopo aver fatto il giro e aver aggirato lo scalo, i piloti hanno effettuato un secondo tentativo atterrando sulla pista 27 destra, senza ulteriori problemi

In merito alla situazione, un portavoce della BEA ha riferito: “Gli esperti stanno analizzando i dati delle due scatole nere del velivolo: una registra gli audio dalla cabina (Cockpit voice recorder, Cvr), l’altra memorizza tutti i parametri di volo (Flight data recorder, Fdr). Ma p ancora presto per capire se aprire un’indagine sull’accaduto”.

Un portavoce di Air France, invece, ha affermato: “Air France conferma che il personale del volo AF11 ha dovuto annullare l’atterraggio, fare un go-around per un problema tecnico durante la discesa. L’equipaggio ha gestito la situazione e ha fatto atterrare normalmente l’aereo dopo un secondo tentativo. Air France è rammaricata del disagio causato ai viaggiatori e ricorda che gli equipaggi sono formati e regolarmente istruiti su queste procedure, che sono utilizzate da tutte le compagnie aeree per garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri”.