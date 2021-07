Boeing guarda al futuro: gas green e carburante con rinnovabili

Milano, 29 lug. (askanews) – Un aereo in pista pronto al volo per testare le nuove tecnologie. Ad Arlington in Virginia si presenta il futuro della Boeing. Il costruttore americano di aerei ha varato nel 2012 il programma ecoDemonstrator, per accelerare l’innovazione portando le nuove tecnologie fuori dai laboratori. Tecnologie che ora sono state installate su uno dei nuovi 737-9 della Alaska Airlines.

La parola d’ordine è sostenibilità e sicurezza.

Si testano nuovi pannelli interni in fibra di carbonio riciclato e carburante realizzato in parte con rinnovabili. Ci sono anche dei sensori per aiutare il governo Usa a comprendere meglio le emissioni dell’industria aeronautica.

“Dal 2012 ecoDemonstrator ha accelerato l’innovazione dotandosi di oltre 200 nuove tecnologie. Sono sviluppate per migliorare l’esperienza dei nostri passeggeri”, ha spiegato Stan Deal, presidente di Boeing Commercial Airplanes.

“Il laboratorio di volo di ecoDemonstrator include misure di gas green contro l’effetto serra”, ha aggiunto Deal.

Tutte nuove funzionalità che dopo la fase di test saranno messe al servizio delle future flotte di Boeing.