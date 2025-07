Bof (Lega): Dall'Europa troppa burocrazia

Roma, 16 lug. (askanews) – “Il tema della semplificazione non è più rinviabile. Il vero problema è che chi si occupa di fare norme come l’Unione non conosce bene i territori su cui queste leggi andranno applicate. Questo porta a un eccesso di burocrazia e procedure complicate, poco utili e lontane dalla realtà locale. È bene che l’Ue inizi a lavorare sui temi importanti per ogni comunità locale, invece di produrre regole farraginose e dannose per il sistema del nostro Paese, con il solo rischio di complicare la vita dei nostri cittadini alle prese con regole troppo dettagliate e difficili da comprendere.

In questi anni, l’eccesso di iter complessi e burocrazia ha allontanato investimenti, lavoro e creato una disaffezione di tanti cittadini penalizzati da normative per nulla funzionali e adatte al contesto locale. La soluzione non può che essere una: rispettare il principio di sussidiarietà. Le decisioni devono essere prese dal livello di governo più vicino ai cittadini, quando possibile. Altrimenti, si rischia un eccesso di leggi che danneggia imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni”. Così Gianangelo Bof, vicepresidente della Commissione parlamentare per la semplificazione (Lega), intervenuto a Largo Chigi, su Urania TV.